Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде вновь не обошёл стороной тему умственных способностей своего соперника по предвыборной кампании, кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Американский лидер отметил, что Байден, которого он неоднократно называл «Сонным Джо», по уровню интеллекта уступает мировым лидерам. Об этом сообщает газета The New York Post.

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Трамп считает, что в плане интеллекта кандидат от демократов не сможет тягаться с президентом РФ Владимиром Путиным, у которого в отличие от Байдена, «на 100% острый ум». Глава Белого дома также уверен, что Байден не сможет быть на равных и с лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.

«У них (Владимира Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина) на 100% острый ум, у Байдена не на 100%, не на 80% и не на 60%», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что Байден не мог вспомнить имя сенатора Митта Ромни, заявил, что «баллотируется в сенат», и забыл, в каком штате находится.

«Сегодня у Сонного Джо Байдена был особенно плохой день», — написал Трамп у себя в Twitter

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно нелестно высказывался в адрес бывшего вице-президента США, кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Американский лидер уверен, что его соперник на предстоящих выборах главы Белого дома должен пройти тест на определение умственных способностей, чтобы доказать, что он достоин возглавлять страну.

В умственных способностях своего оппонента Трамп вновь усомнился в ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США, прошедших 29 сентября.