Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили считает, что лучше всех знает, как «спасти Грузию». Об этом он заявил 12 октября в эфире телеканала «Пирвели».

В оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) объявили, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах премьер-министром Грузии назначат Саакашвили. На это критически отреагировали во многих других оппозиционных партиях, в том числе бывшие соратники экс-президента. Многие публично призвали не поддерживать такое назначение. Саакашвили считает, что он является лучшим кандидатом на пост главы премьер-министра.

«Вы говорите с человеком, который наиболее компетентен в вопросе спасения Грузии от кризиса. Если кто-то этого не признает, он просто идиот или им просто движут другие мотивы», — сказал бывший грузинский лидер.

Он также заявил, что не ищет должностей, а его волнует только судьба Грузии.

Напомним, Саакашвили ранее заявил, что в случае его назначения на пост премьер-министра выведет страну из кризиса за два года, после чего откажется от этой должности. Между тем его обвиняют в стремлении к власти и напоминают о гонениях на политических оппонентов, которые начались, когда Саакашвили был президентом Грузии.

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