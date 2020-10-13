Киев, , 11:23 — REGNUM Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 октября во время брифинга.

«Наша позиция относительно Белоруссии является с первого дня начала этого кризиса последовательной и чёткой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним», — рассказал он.

Кулеба добавил, что как только Евросоюз введёт новые санкции в отношении белорусских чиновников, Украина рассмотрит вопрос о присоединении к ним.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что худший сценарий развития ситуации в Белоруссии может нести угрозу независимости Украины.

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