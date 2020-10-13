Киев, 13 октября 2020, 11:23 — REGNUM Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 октября во время брифинга.
Кулеба добавил, что как только Евросоюз введёт новые санкции в отношении белорусских чиновников, Украина рассмотрит вопрос о присоединении к ним.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что худший сценарий развития ситуации в Белоруссии может нести угрозу независимости Украины.
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