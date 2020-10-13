Варшава, , 11:12 — REGNUM Министр по делам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг объявила, что лица, имеющие статус активиста антикоммунистической оппозиции или лица, репрессированные по политическим мотивам с 1945-го по 1990 год, получат дополнительные денежные пособия. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Речь идет о тех бывших активистах и пострадавших из-за политической позиции, чья пенсия или пособие по инвалидности составляет менее 2400 злотых (635 долларов США). До 15 октября они могут подать заявку на ежемесячное денежное пособие. Его размер будет составлять разницу между 2400 злотых (635 долларов) и размером пенсии, которую диссидент фактически получает. Таким образом, бывшие борцы с коммунистическим режимом не должны иметь доход ниже указанного.

«Чтобы хотя бы частично компенсировать эту несправедливость, мы решили ввести специальную компенсацию для активистов антикоммунистической оппозиции», — подчеркнула министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг.

Бывшие активисты антикоммунистической оппозиции и люди, репрессированные по политическим мотивам до 1990 года, также получили в Польше право на скидку в размере 50% при поездке на общественном транспорте.