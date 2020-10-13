Джакарта, , 11:07 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подчеркнул, что он был на стороне трудящихся при обсуждении закона о создании рабочих мест, сообщает Detik.

«Без роста невозможно улучшить экономическую жизнь, и поэтому жизнь рабочих станет хуже», — заявил Прабово Субианто.

Министр подчеркнул, что понимает трудовые трудности и заявил, что всегда защищал рабочих.

«Действительно, мы понимаем, я понимаю, трудовые трудности, я всегда боролся за рабочих. Партия всегда защищала рабочих», — заявил Прабово Субианто.

По его словам, партия Движение за великую Индонезию больше всего встречается с представителями рабочей силы. И, судя по требованиям рабочих, 80% были учтены в этом законе.

Как сообщало ИА REGNUM, три культурных наследия города Денпасар в Индонезии вошли в список нематериального культурного наследия (WBTB) в 2020 году.

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