Ереван, , 11:08 — REGNUM Для того, чтобы Нагорном Карабахе были пресечены нарушения режима прекращения огня, все стороны конфликта должны приложить усилия. Об этом 13 октября заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью RT.

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«Нарушения определённо есть. И насколько я понимаю, если одна сторона нарушает этот режим, другая отвечает, и всё это возвращается, всё возвращается к тому, кто начал первым», — сказал армянский лидер.

При этом он отметил, что Степанакерт «был обстрелян» сразу же, как было объявлено о введении режима прекращения огня и уточнил, что речь идет именно о об обстреле мирных граждан.

«В данном случае не следует забывать, кто начал этот этап войны. Это явно сделала азербайджанская сторона, а не народ Нагорно-Карабахской Республики Арцах», — также указал Саркисян и подчеркнул, что то, что факты нарушения имеют место, является прискорбным обстоятельством.

«И я считаю, что всем сторонам нужно приложить немало усилий, чтобы это пресечь. И конечно, очень и очень важно наличие механизма верификации, чтобы устанавливать, кто нарушает режим прекращения огня», — заявил президент Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Армении возбуждено и расследуется уголовное дело по факту предполагаемого участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе иностранных наёмников.