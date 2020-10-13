Киев, , 11:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов, 25 октября, некоего «всенародного опроса», на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов.

Об этом он заявил в своем видеообращении, обнародованном сегодня, 13 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

О каких именно вопросах идет речь, в настоящий момент неизвестно.

Зеленский отметил, что это «важные вопросы о том, что люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами».

«Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение… Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: «А что думаешь ты?». Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты», — заявил президент Украины.

Политолог Дмитрий Корнейчук в своем комментарии заявил, что, выдвигая соответствующую инициативу, Зеленский «держит украинцев за полных лохов».

Эксперт предполагает, что опрос наверняка коснётся и Донбасса, но подчеркивает, что это не референдум и не имеет никакой юридической силы.

«То есть под видом опроса власть будет имитировать «услышать каждого», чтобы сбросить социальный пар недовольства Зеленским, который плюет на мнение народа. А потом этот «опрос» спустят в унитаз. Ведь это же не референдум, результаты которого обязаны юридически воплотить в жизнь», — подчеркивает эксперт.

Корнейчук считает, что Зеленского уговорили на эту авантюру, пообещав, что этот шаг повысит ему рейтинг и явку «зеленого» электората на местных выборах. Также политолог добавил, что на проведение опроса наверняка будет выделен немалый бюджет, который в итоге разворуют.