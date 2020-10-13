Сеул, , 10:48 — REGNUM 13 октября министр обороны Южной Кореи Со Ук отправился с визитом в США для участия в 52-м Консультативном совещании Южной Кореи и США по вопросам безопасности (SCM). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, 14 октября министр обороны Южной Кореи встретится с главой Пентагона Марком Эспером, с которым обсудит ключевые вопросы, среди которых передача Сеулу оперативного управления войсками в военное время, ситуация на корейском полуострове, усиление оборонного потенциала.

Известно, что это первая зарубежная поездка Со Ука после вступления в должность.

Накануне главы военных ведомств Южной Кореи и США провели телефонный переговор, в котором подтвердили приверженность двустороннему альянсу и единство взглядов по оборонным вопросам.

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