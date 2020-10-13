Иркутск, , 10:41 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал новый указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Ситуация с каждым днём становится всё более напряжённой. В новом указе определены персональные ответственные по разным направлениям работы. Основной упор делается на соблюдение всех профилактических мероприятий, чтобы избежать введения жестких ограничений», — прокомментировал решение Кобзев.

Так, согласно документу, людям старше 65 лет режим карантина продлён по 9 ноября, в общественных местах все граждане должны соблюдать масочный режим. Высшим и средним учебным заведениям рекомендовали перенести время начала занятий на 10−11 часов, ввести скользящие графики посещений и задействовать для учёбы выходные дни. Изменения коснутся и предприятий общепита — посетителей они смогут принимать до 23:00 (время местное).