Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Решение продолжить слушания в Сенате США по утверждению Эми Кони Баррет в качестве судьи Верховного суда в условиях пандемии коронавирусной инфекции является «безрассудным». Об этом заявила кандидат в вице-президенты США от Демократической партии сенатор Камала Харрис, сообщает Business Insider.

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Харрис, которая выступала дистанционно, отметила, что слушание собрало 50 человек, которые в течение четырёх часов, пока длилось слушание, оставались в закрытой комнате. Кроме того, проведение мероприятия потребовало участия обслуживающего персонала Капитолийского холма и полиции Капитолия.

«Это слушание следовало отложить, — подчеркнула Харрис. — Решение провести это слушание сейчас является безрассудным и ставит под угрозу административно-хозяйственный персонал, уборщиков, помощников конгрессменов и полицию Капитолия».

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Как сообщало ИА REGNUM, член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, занимавшая эту должность более 27 лет, умерла 18 сентября от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне. На освободившийся пост президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Эми Кони Барретт. Баррет, в свою очередь, подтвердила своё согласие стать кандидатом в члены Верховного суда США.

12 октября в юридическом комитете Сената США начались четырёхдневные слушания по кандидатуре Эми Кони Барретт. Ранее лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл заявил, что кандидатура на освободившийся пост судьи Верховного суда, которую выдвинул Трамп, будет проголосована Сенатом Конгресса США ещё до намеченных на ноябрь выборов, намеченных на 3 ноября.