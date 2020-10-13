Москва, , 10:29 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг имеющих право получить бесплатное дополнительное образование, внесла в Госдуму Светлана Бессараб («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Предлагается расширить перечень работников, имеющих право на прохождение профессионального обучения, получение дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.

Сейчас закон предусматривает возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости только для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Вместе с этим, отмечает автор, в соответствии со статьей 256 Трудового кодекса отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Нормы предлагается распространить и на них.