Ярославль, , 10:29 — REGNUM В Ярославле приостановил свою работу кинотеатр «Нефть», расположенный в здании муниципального ДК «Нефтяник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал основатель киноклуба Андрей Алексеев.

Киноклуб «Нефть» Андрей Алексеев

В части дворца культуры, где расположен кинозал, отсутствует электричество. Официальной причиной этого названа коммунальная авария. Однако Андрей Алексеев предполагает, что причиной отключения могла стать политика. Перед сентябрьскими выборами депутата Госдумы по 194 округу в киноклубе проходила встреча с кандидатом в депутаты, бывшим губернатором Анатолием Лисицыным. Лисицын был основным конкурентом победителя кампании Андрея Коваленко.

«Молния, дважды бьющая в одно и то же место, — это всегда несколько странно, согласитесь. Вот и сейчас: практически весь ДК «Нефтяник» работает в обычном режиме, и только арендуемые нами под киноклуб «Нефть» площади обесточены уже неделю. Очень напоминает «короткое замыкание» 1 апреля 2019 года, случившееся за несколько часов до памятной премьеры фильма «Мы объявляем вам Весну!». Только сейчас у нашего блэкаута отложенное действие: случившийся потоп и замыкание вполне могут служить своеобразным «приветом» от тех, кто сильно волновался в сентябре по случаю визитов к нам на площадку Анатолия Лисицына», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Алексеев.

В мэрии Ярославля отрицают политические причины отключения света. Там предоставили комментарий директора ДК «Нефтяник» Екатерины Майнугиной.

«6-го октября около 8-ми часов из последнего радиатора системы отопления кинозала давлением выдавило кран и произошла утечка теплоносителя. Это привело к затоплению кинозала клуба «Нефть» и зала хореографии дворца культуры на первом этаже (помещения 28 и 33). Несколько кубометров горячей воды повредили ламинат в кинозале на площади около 18 кв. м., подвесной потолок и часть светильников в зале хореографии. Произошло короткое замыкание электропроводки, ведущей к кинозалу, кафе и залу хореографии. Электротехнической лабораторией 09.10.20 дано заключение о запрете подключения части кабельных линий до полного удаления влаги путём естественного просушивания линий. Дальнейшее подключение возможно по результатам повторного измерения сопротивления изоляции», — рассказала директор ДК «Нефтяник» Екатерина Майнугина.

Киноклуб понёс существенные убытки во время ограничений, связанных с коронавирусом, и новый простой крайне чувствителен для бизнеса. По словам Андрея Алексеева последствия аварии, если она и была, устранять никто не торопится. Если блэкаут продлится долго, ДК может потерять арендатора площадей и, следовательно, лишиться доходов. Алексеев планирует обратиться за помощью к уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову.