Варшава, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригласил представителей оппозиционных партий обсудить ситуацию с распространением коронавируса в республике. Дистанционная онлайн-встреча должна состояться 13 октября в 14:30 по местному времени (15:30 по московскому времени). Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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»Здесь мы все одна команда, и в текущей ситуации стоит заниматься в первую очередь спасением здоровья и жизни наших граждан. А игр или политического толка здесь не должно быть», — сказал Матеуш Моравецкий и призвал «представителей оппозиционных сил отложить свое недовольство и ярость на потом, для других случаев».

Партии «Левые», «Польская крестьянская партия» и «Конфедерация» положительно откликнулись на приглашение. Лидер главной оппозиционной силы «Гражданская коалиция» Цезарий Томчик также подтвердил, что представители его партии примут участие во встрече с премьер-министром. При этом он выразил и ряд требований: «Мы хотим, чтобы это заседание было открытым, как и дебаты в Сейме».

Глава «Левых» Кшиштоф Гавковский заявил, что предложит премьеру свой план экономических мер. По его словам, речь идет о поддержке предпринимателей, работающих в зонах, где вирус более всего распространен, а также о проекте поддержки больниц и служб здравоохранения.

Заместитель председателя «Польской крестьянской партии», депутат Дариуш Климчак заверил, что представители партии обязательно примут участие в предложенной главой правительства дискуссии. При этом политик подчеркнул, что такой разговор должен был состояться еще тогда, когда количество новых подтвержденных инфекций не превышало тысячу в день. «Думаю, это очень хорошая идея, но уже поздно», — отметил Климчак.

Глава партии «Конфедерация» Якуб Кулеша заявил, что представители его партии, как правило, всегда положительно отзывались на такие приглашения премьер-министра. «Даже когда мы понимаем, что цель таких встреч — прикрыть некомпетентность правителей и размыть ответственность», — подчеркнул он.

Минздрав Польши объявил в понедельник, 12 октября, о 4394 новых случаях заражения коронавирусом в республике. 35 пациентов за прошедшие сутки умерли. Всего с начала эпидемии в Польше было зарегистрировано 130 210 случаев заражения коронавирусом и 3039 смертей по этой причине.