Сеул, , 10:28 — REGNUM 12 октября первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послом России в Южной Корее Андреем Куликом, с которым обсудил пути развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, южнокорейский дипломат выразил надежду на улучшение отношений между странами путём проведения регулярных встреч, приветствовал возобновление авиасообщения между Южной Кореей и РФ, а также обратился к послу РФ с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В свою очередь, Андрей Кулик сообщил, что Москва готова к укреплению сотрудничества с Сеулом во имя мира и стабильности на Корейском полуострове. Стороны также договорились продлить Год взаимных обменов между Россией и Южной Кореей до конца 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что в тот же день, первый замминистра иностранных дел Южной Кореи провел встречу с послом Индии в Южной Корее.

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