Киев, 13 октября 2020, 10:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал опрос, который пройдёт параллельно с голосованием на местных выборах. Об этом он заявил 13 октября в своём видеообращении.
По информации издания Strana.ua, один из вопросов может касаться Донбасса.
Как сообщало издание «Зеркало недели», ранее Зеленский тайно встретился с главой британской разведки MI-6, который предупредил его об утечке информации из окружения президента Украины.
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