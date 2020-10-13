Киев, , 10:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал опрос, который пройдёт параллельно с голосованием на местных выборах. Об этом он заявил 13 октября в своём видеообращении.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чём спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чём нас раньше никогда не спрашивали», — сказал Зеленский, обращаясь к избирателю.

По информации издания Strana.ua, один из вопросов может касаться Донбасса.

Как сообщало издание «Зеркало недели», ранее Зеленский тайно встретился с главой британской разведки MI-6, который предупредил его об утечке информации из окружения президента Украины.

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