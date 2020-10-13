Берлин, , 10:27 — REGNUM Только российские правоохранители должны расследовать предполагаемое отравление блогера Алексея Навального, для этого у РФ есть все необходимые данные. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью РИА Новости, опубликованном 13 октября.

По его словам, в Сибири на гражданина РФ совершили покушение, потому и разбираться в этом должны исключительно российские правоохранительные органы. В России находятся «все следы, свидетели, доказательства», а также первые анализы крови блогера. В Германию Навального доставили спустя два дня после произошедшего.

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Он подчеркнул, что покушение на Навального — не вопрос двусторонней повестки между Германией и РФ. Этот инцидент касается всего мира, так как произошло «отравление человека запрещенным боевым веществом нервно-паралитического действия».

Применение химоружия, добавил Маас, подтвердили пять независимых лабораторий. Россия в такой ситуации обязана дать объяснения.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти категорически отвергают версию об их причастности к инциденту с Навальным. Германия при этом игнорирует запросы из России об информации, касающейся этого происшествия.

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