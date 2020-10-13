Баку, , 10:11 — REGNUM Четыре района Азербайджана, которые расположены около Нагорного Карабаха, обстреливаются подразделениями ВС Армении. Об этом 13 октября сообщает министерство обороны Азербайджана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия – все новости»

«Армянские вооруженные силы <…> обстреливают территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского районов», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что этим армянская сторона «грубо нарушает» режим гуманитарного перемирия.

Кроме того, ещё в одном сообщении указывается, что также обстреливается Агджабединский район страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что обстрелы со стороны ВС Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились.