Берлин, , 10:05 — REGNUM Россия до сих пор не дала объяснений германской стороне о том, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Читайте также: МВД РФ: запросы по Навальному в ФРГ, Францию и Швецию оставлены без ответа

По его словам, Москва просто не принимается факты к сведению. Глава германского внешнеполитического ведомства напомнил, что применение химического оружия против оппозиционера подтвердили пять независимых друг от друга лабораторий. Это, подчеркнул глава МИД Германии, подкрепляет требование Берлина к Москве прояснить произошедшее.

«До сих пор этого не произошло, факты просто не принимаются к сведению», — заявил в беседе с РИА Новости министр.

Как сообщало ИА REGNUM, российский блогер Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Омские врачи в анализах оппозиционера ядов не обнаружили.

Также по теме: Разработчик «Новичка» опроверг «отравление» Навального боевым веществом

6 октября Организация по запрещению химического оружия в своё заявлении отметила, что в крови и моче Навального были найдены отравляющие вещества. Речь идёт об ингибиторах холинэстеразы, структурные характеристики которых совпадают с отравляющими веществами, упомянутыми в Конвенции по запрещению химического оружия, но в списке запрещённых не значатся.

В ответ на это разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк пояснил, что амиды, следы которых были обнаружены ОЗХО в пробах российского блогера Алексея Навального, нетоксичны. Это делает их неэффективными в качестве отравляющего вещества. А вот фосфорный фермент, который бы указал на применение боевого вещества, в пробах оппозиционера ОЗХО обнаружен не был.