Чебоксары, , 10:01 — REGNUM В Чувашии назначены члены конкурной комиссии для проведения конкурса на замещение должности сити-менеджера Чебоксар. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Чебоксары включены шесть человек, в том числе три чиновника: первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, глава госслужбы по делам юстиции Дмитрий Сержантов, первый заместитель руководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин. По согласованию назначены депутат Госсовета, главврач Федерального центра травматологии Николай Николаев, председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков и замдиректора акционерного общества «НПК «Элара» имени Г.А. Ильенко» Наталия Партасова.

Отметим, что состав конкурной комиссии формируется городским собранием депутатов Чебоксар и главой Чувашии, которые назначают равное количество своих представителей.

Напомним, Алексей Ладыков сложил полномочия главы администрации Чебоксар 8 октября в связи с истечением пятилетнего трудового контракта, заключённого на период работы городского собрания депутатов предыдущего (шестого) созыва. На этом посту Ладыков работал с июня 2011 года, в 2015 году был переизбран на пятилетний срок.

Обязанности сити-менеджера Чебоксар исполняет вице-мэр Владимир Филиппов. Он будет трудиться до назначения по конкурсу главы администрации. Конкур состоится 2 ноября.

Читайте также: В Чебоксарах — новый глава: о бизнес-активах семьи КортуновыхКак сообщало ИА REGNUM, 8 октября главой Чебоксар — спикером городского собрания депутатов седьмого созыва избран Олег Кортунов, который сменил в должности Евгения Кадышева.

Читайте ранее в этом сюжете: Сити-менеджер Чебоксар уходит в отставку