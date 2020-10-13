Уфа, , 10:02 — REGNUM Три государственных комитета Башкирии будут преобразованы в республиканские министерства. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Так, государственный комитет республики по строительству и архитектуре будет преобразован в Министерство строительства и архитектуры. Государственный комитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей будет преобразован в Министерство торговли и услуг, а государственный комитет республики по транспорту и дорожному хозяйству — в Министерство по транспорту и дорожному хозяйству.

Помимо этого, в состав республиканского правительства вошли руководители Центра стратегических разработок Башкирии и Корпорации развития республики.

По словам Радия Хабирова, руководство региона думает о развития республики, несмотря на довольно сложную эпидемиологическую ситуацию.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии представлен новый состав правительства региона