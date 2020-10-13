Страсбург, Франция, , 10:15 — REGNUM Совет Европы (СЕ) запустил проект «Укрепление прав человека и укрепление здоровья в пенитенциарной системе», в рамках которого заключенным в Грузии будут оказывать психологическую помощь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса СЕ в Тбилиси.

«Проект направлен на оказание помощи властям Грузии в дальнейшем улучшении медицинского обслуживания в пенитенциарной системе с особым упором на психиатрическую помощь», — говорится в публикации.

Также сообщается, что проект должен помочь грузинским властям создать «качественный механизм» контроля над тем, как оказывают медицинскую помощь в тюрьмах. Партнерами проекта стали минюст Грузии, аппарат народного омбудсмена Грузии и ряд организаций гражданского общества. Программа будет действовать до конца ноября 2021 года, на нее выделено €600 тыс.

Стоит отметить, что по последним статистическим данным, в Грузии в заключении находятся 9,3 тыс. человек.