Кампала, , 09:59 — REGNUM Президент Уганды, чьё полное имя звучит как Йовери Кагута Мусевени, официально сменил имя, включив в него свое детское имя Тибухабурва. Об этом сообщает BBC Swahili.

Детское имя президента переводится с его родного языка руньянкоре как «тот, кто не принимает советы или не может быть направленным».

Изменение имени вызвало шутки со стороны жителей Уганды в интернете, и некоторые из них задаются вопросом, как теперь будут работать советники президента.

Президент подписал очередную декларацию уже под новым именем Йовери Тибухабурва Кагута Мусевени, отмечают журналисты.

Хотя это имя упоминалось в ходе более 34-летнего правления Мусевени, он никогда не использовал его публично. Президент подчеркнул, что это имя всегда присутствовало в его научных трудах.

Некоторые полагают, что президент официально сменил имя по требованию Избирательной комиссии для кандидатов на выборах 2021 года, чтобы обеспечить, чтобы имена на их документах о выдвижении кандидатов совпадали с их академическими публикациями. В комиссии недавно объявили, что кандидаты, чьи имена по представленным документам не совпадают с именами на их академических работах, не будут допущены к выборам.