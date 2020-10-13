Куала-Лумпур, , 09:21 — REGNUM Власти Малайзии объявили о новых ограничениях, повторно закрыв школы и места поклонения после всплеска случаев заражения коронавирусной инфекцией в штате Сабах и столице Куала-Лумпур, сообщает CNN Indonesia.

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Министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что новые ограничения вступят в силу со среды, с 14 октября 2020 года, сроком на две недели.

Несмотря на отсутствие строгой изоляции, люди могут выходить из дома только за покупками. Все развлекательные мероприятия, в том числе спортивные, будут запрещены.

Правительство стремится защитить экономический сектор страны, чтобы большинство предприятий по-прежнему смогли работать.

Известно, что на сегодняшний день в Малайзии зарегистрировано 16 220 случаев заражения SARS-CoV-2 и 159 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министра иностранных дел Малайзии посетит с официальным визитом глава МИД КНР.

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