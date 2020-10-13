Нальчик, , 09:18 — REGNUM Бывший вице-премьер Кабардино-Балкарии Мурат Керефов перешел работать на руководящую должность в Банк России. Он возглавил Национальный банк по Кабардино-Балкарской республике, сообщили 13 октября в пресс-службе главы региона.

В качестве нового управляющего Керефов официально представлен главе субъекта Казбеку Кокову начальником Южного главного управления Центрального банка РФ Евгением Эберенцем, который выразил уверенность, что опыт работы на руководящих постах в системе государственной власти поможет в работе на посту отделения Центробанка в республике.

О Мурате Керефове известно, что ему 42 года, он уроженец города Нальчика. Работал министром финансов, замглавы минэкономразвития республики, начальником УФНС по КБР, в течение последних двух лет занимал пост вице-премьера КБР.