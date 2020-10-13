Киев, , 08:59 — REGNUM 13 октября состоится последний день визита президента Польши Анджея Дуды на Украину. На этот день запланировано проведение совместного экономического форума, который состоится в Одессе. Об этом передает Polskie Radio 24.

Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский совместно откроют польско-украинский бизнес-форум «Перспективы сотрудничества между Польшей и Украиной: реализация совместных проектов в области транспорта и энергетики».

В рамках мероприятия стороны подпишут соглашение о сотрудничестве между портами польского Гданьска и Одессы.

13 октября состоится уже третий, завершающий день визита польской делегации на Украину. 12 октября стороны подписали совместную декларацию, которая закрепляет стратегию и цели сотрудничества в области экономики, безопасности и исторической памяти. В документе, в частности, содержались призывы «положить конец незаконной оккупации Крыма и агрессии на Донбассе».