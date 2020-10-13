Аддис-Абеба, , 08:57 — REGNUM Президент Эритреи Исайяс Афверки прибыл в Эфиопию с трехдневным рабочим визитом. В состав его делегации входят министр иностранных дел Осман Салех и советник президента Йемен Гебреаб. Об этом сообщает BBC Amharic.

Журналисты отмечают, что президент Исайяс и принимающий его премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед проведут консультации по вопросам укрепления двусторонних связей, а также консолидации регионального сотрудничества.

Напомним, что Эфиопия и Эритрея положили конец двум десятилетиям дипломатической напряженности в 2018 году, подписав мирное соглашение.