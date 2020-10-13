Куала-Лумпур, , 08:54 — REGNUM Министра иностранных дел Малайзии Дато Сери Хишаммуддина Тун Хусейна посетит с официальным визитом глава МИД КНР Ван И с 12 по 13 октября 2020 года, сообщает Antara.

Стороны обсудят статус вакцины от COVID-19, произведенной в Китае, и сотрудничество после восстановления экономической устойчивости страны и попыток восстановления двусторонних отношений между двумя странами.

Визит Ван И будет проходить с соблюдением профилактических и оздоровительных мер, установленных министерством здравоохранения Малайзии.

Помимо укрепления двусторонних отношений, встреча министров иностранных дел двух стран также гарантирует, что Малайзия и Китай всегда будут готовы противостоять будущим вызовам и продолжать работать вместе на благо всего мира.

Напомним, последний официальный визит Ван И в Малайзию состоялся в 2018 году.

Читайте развитие сюжета: В Малайзии вводят новые ограничения из-за коронавируса