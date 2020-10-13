Токио, , 08:56 — REGNUM Запланированное в текущем году совещание, в котором должны были принимать участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, не будет проводится из-за серьезных противоречий между Сеулом и Токио. Об этом 13 октября сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатической сфере.

При этом такие саммиты проводятся ежегодно с 2008 года и на них ведется обсуждение сотрудничества в экономических вопросах и другие региональные проблемы. В нынешнем году совещание должно было пройти в Сеуле, однако премьер-министр Японии сообщил представителям Южной Кореи, что не примет участия в мероприятии до тех пор, пока Сеулом не будет изменена своя позиция по вопросу о принудительном использовании труда корейских рабочих на японских предприятиях во время Второй мировой войны.

Ранее, в 2018 году южнокорейский суд обязал крупную металлургическую корпорацию из Японии Nippon Steel выплатить компенсации потомкам этих рабочих, последняя по совету правительства отказалась, в результате чего ее имущество в Южной Корее было конфисковано.

Уточняется, что Ёсихидэ Суга требует у Сеула гарантий, что подвергнутое аресту имущество Nippon Steel не будет продано на аукционе и готов принять участие в саммите только в случае выполнения данного условия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что новая баллистическая ракета, показанная на военном параде в Пхеньяне, способна преодолеть противоракетную оборону Японии.