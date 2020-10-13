Берлин, , 08:46 — REGNUM Несмотря на произошедшее с российским блогером Алексеем Навальным, Германия заинтересована в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Россией. Об этом 13 октября заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — сказал глава немецкого МИД.

Также Маас уточнил, что Германия является страной, которая живет торговлей и научным обменом, и только уже по этой причине заинтересована в поддержке добрых взаимоотношений, построенных на четких правилах и взаимном уважении, со всеми своими соседями.

Кроме этого, глава МИД ФРГ указал, что, по его мнению, за прошедшие годы Берлин приложил немало усилий для поддержания отношений с Россией.

«Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики», — также отметил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Германия и Франция призвали партнёров по ЕС присоединиться к санкциям против России из-за случившегося с Навальным, а 12 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что страны ЕС введут такие санкции.