Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Ситуация вокруг предполагаемого отравления блогера Алексея Навального в настоящий момент очень похожа на провокацию. Обвинения в адрес России бездоказательны, сотрудничества по расследованию инцидента до сих пор нет, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на общеполитической дискуссии в Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН.

На заседании комитета, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, несколько западных государств, включая Германию, призвали Россию раскрыть детали дела о предполагаемом отравлении блогера. Зампостпреда ФРГ при ООН Гюнтер Заутер обратил внимание на то, что в России до сих пор не возбуждено уголовное дело.

Полянский подчеркнул, что западные представители выдвигают голословные обвинения по принципу «кто ещё, если не Россия, мог это сделать». Однако доказательств причастности российских властей к произошедшему с Навальным не было и нет. Эти данные якобы засекречены, и взаимодействия с Москвой не происходит.

Опубликованные в зарубежных СМИ доказательства крайне неубедительны. А без доказательств в России не принято открывать уголовные дела, пояснил он. Для дальнейшего разговора необходимо сотрудничество немецких и европейских коллег.

«Иначе ничего не получится и все будут совершенно чётко понимать, что речь идет исключительно о провокации. По крайней мере, на это больше всего похоже сейчас», — заявил Полянский.

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