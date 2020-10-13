Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» и созданного на её основе блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе готов держать пари, что правящая партия «Грузинская мечта» не получит на предстоящих выборах более 35%. Об этом политик заявил 13 октября в беседе на телеканале «Палитраньюс».

"Они говорят, что получат 54%, я говорю — 35%. Держу пари. Пусть тогда выйдут и признают, что ошибались. Давайте разобьем яйцо о голову того, кто обманет. Придумаем, что хотите. Как может быть такая поддержка у партии, сделавшей страну беднее и оставившей без работы 220 000 человек?», — заявил Вашадзе

По его мнению, члены нынешнего правительства якобы ничего не сделали для страны и только «добыли» для себя большое количество денег. Вашадзе заявил, что готов во время дебатов заключить спор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, который является первым номером в партийном списке на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 31 октября намечены выборы в парламент. Партия, которая на них победит, сможет назначать премьер-министра страны.

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