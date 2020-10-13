Джакарта, , 08:06 — REGNUM Правительство Индонезии заявило, что поставка вакцины от COVID-19 станет доступна в ноябре 2020 года в соответствии с производственными мощностями ряда производителей, работающих с Индонезией, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Известно, что количество доз вакцины, покрываемых каждой компанией, варьируется в зависимости от производственных мощностей и обязательств перед другими покупателями.

В этом году компания Cansino сделает 100 тысяч доз вакцины в ноябре 2020 года и около 15−20 миллионов в 2021 году. Между тем компания G42 берет на себя 15 миллионов доз вакцины в 2020 году, а 5 миллионов доз начнут поступать в ноябре этого года. Sinovac обязалась выпустить 3 миллиона доз вакцины к концу декабря 2020 года с обязательством поставить 1,5 миллиона доз вакцины в первую неделю ноября и еще 1,5 миллиона доз вакцины в первую неделю декабря 2020 года, плюс 15 миллионов доз вакцины в нерасфасованной форме.

Министр здравоохранения Индонезии отметил, что вакцинацию первыми пройдут медики, фельдшеры, служащие, военные, сотрудники полиции и педагоги.

«Китай готов сотрудничать с Индонезией в исследованиях, производстве и распространении вакцин, а также поддерживать обмены между соответствующими медицинскими исследовательскими учреждениями, чтобы обеспечить доступ к недорогим вакцинам в регионе и во всем мире», — ранее заявил глава МИД КНР Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что государство вошло в список стран, которые способны справиться с пандемией.

Подробнее в материале: Индонезия способна справиться с пандемией — министр экономики