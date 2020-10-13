Ульяновск, , 07:51 — REGNUM В Ульяновской области после общественного обсуждения на рассмотрение депутатов внесены поправки к уставу региона. Соответствующий пакет законопроектов внёс в Законодательное собрание губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Действующая редакция устава Ульяновской области утверждена в 2005 года. Работа над корректировкой документа шла с января 2020 года, всего было рассмотрено свыше 120 предложений: идеи предлагали депутаты, общественники, трудовые коллективы и другие заинтересованные лица.

Власти отмечают, что в результате в новый проект устава внесено 49 поправок. По словам заместителя руководителя администрации губернатора Ульяновской области — начальника государственно-правового управления Алексея Преображенского, поправка можно «поделить на три больших блока». Первый связан с изменениями в Конституции России, второй блок касается социальной защиты, развития институтов гражданского общества, повышения «благосостояния жителей и доступности для них основных духовных и материальных благ». Третий блок касается системы управления Ульяновской областью.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область стала одним из первых регионов России, где запустили центр управления регионом (ЦУР). Первым муниципальным образованием, где создан ЦУР, стал Ульяновск, так как на него приходится 72% обращений жителей, в дальнейшем такие центры будут появляться и в других муниципалитетах.