Токио, 13 октября 2020, 06:47 — REGNUM Власти Японии надеются на то, что ситуации вокруг блогера Алексея Навального прояснится в ближайшее время. Об этом генеральный секретарь правительства Кацунобу Като заявил 13 октября в ходе пресс-конференции в Токио.
По его словам, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с обращением правительства Германии провела анализы биоматериалов, которые были взяты у Навального, проходящего лечение в клинике в Германии.
«В них было установлено наличие химического нервно-паралитического вещества. Однако пока не определено, кто его применил», — отметил Като.
Генсек правительства подчеркнул, что Япония «осуждает использование антигуманного химического оружия и последовательно выступает за его запрещение».
«Мы надеемся на скорейшее прояснение ситуации с господином Навальным и намерены вести обмен информацией с заинтересованными сторонами».
Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что страны Евросоюза планируют «реализовать предложение Франции и Германии» — ввести санкции в отношении России по «делу Навального».
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