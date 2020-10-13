Токио, , 06:47 — REGNUM Власти Японии надеются на то, что ситуации вокруг блогера Алексея Навального прояснится в ближайшее время. Об этом генеральный секретарь правительства Кацунобу Като заявил 13 октября в ходе пресс-конференции в Токио.

По его словам, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с обращением правительства Германии провела анализы биоматериалов, которые были взяты у Навального, проходящего лечение в клинике в Германии.

«В них было установлено наличие химического нервно-паралитического вещества. Однако пока не определено, кто его применил», — отметил Като.

Генсек правительства подчеркнул, что Япония «осуждает использование антигуманного химического оружия и последовательно выступает за его запрещение».

«Мы надеемся на скорейшее прояснение ситуации с господином Навальным и намерены вести обмен информацией с заинтересованными сторонами».

Кацунобу Като

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что страны Евросоюза планируют «реализовать предложение Франции и Германии» — ввести санкции в отношении России по «делу Навального».

Читайте также: Боррель сказал, что «дело Навального» — не приговор сотрудничеству ЕС и РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Боррель подтвердил планы ЕС о санкциях по «делу Навального»