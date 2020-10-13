Североморск, Мурманская область, , 06:08 — REGNUM Арктическая группировка Северного флота (СФ), возглавляемая заместителем командующего СФ вице-адмиралом Олегом Голубевым, ранее прошедшая в Карское море самым северным маршрутом, подошла к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Корабли и суда группировки встали на якорь в заливе Семёна Дежнёва и приступили к подготовке высадки на необорудованное побережье морского десанта.

В залив Дежнёва корабли прошли Кембриджским проливом, где на несколько дней оставили для проведения гидрологических и океанографических исследований группу гидрографов вместе с участниками Комплексной экспедиции СФ и Российского географического общества (РГО) в Арктику на ледоколе «Илья Муромец». В прошлом году в проливе гидрографы СФ зафиксировали самую глубокую точку в Баренцевом море.

Как сообщало ИА REGNUM, арктическая группировка Северного флота (СФ), возглавляемая заместителем командующего СФ вице-адмиралом Олегом Голубевым, прошла в Карское море самым северным маршрутом, обогнув острова архипелага Северная Земля.

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