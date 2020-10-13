Киев, , 05:08 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса может поступить на Украину под видом европейской продукции, заявил 12 октября украинский блогер и лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий в эфире телеканала «112 Украина».

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«Вакцина едет туда (в Евросоюз. — прим. ИА REGNUM), там она просто переливается, — сказал он. — И она прилетает к нам уже не как российская вакцина».

По мнению Шария, подобная схема повлияет на стоимость препарата — в Киев он поступит по сильно завышенным ценам. При этом власти Украины могли бы получить вакцину напрямую из России, если бы только захотели этого. Блогер добавил, что у него не вызывает сомнений эффективность российской вакцины.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква назвал три способа, которые позволят стране получить вакцину коронавируса.

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