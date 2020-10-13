Нью-Йорк, США, , 04:57 — REGNUM Западным странам нужно определиться с обвинениями в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку они каждый раз противоречат друг другу, заявил 12 октября генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью американскому телеканалу CNN.

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Его спросили, оказывали ли власти России какое-либо давление на разработчиков вакцины.

«Думаю, если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада, чтобы повредить российской вакцине», — ответил он.

Дмитриев прокомментировал также недавние обвинения в том, что Россия, Китай и Иран якобы препятствуют США в разработке собственной вакцины от COVID-19.

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«Честно говоря, мне кажется странным и удивительным, что Россию всегда пытаются представить в негативном свете, — объяснил он. — Мы, по сути, говорим: «Посмотрите на эту вакцину». Мы считаем, что она действенна, давайте работать вместе над этой вакциной и другими».

Напомним, на прошлой неделе глава Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина заявил, что Россия якобы участвует в саботаже доступа к вакцине от COVID-19, разрабатываемой Соединёнными Штатами. При этом доказательств своим утверждениям он не привел.

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