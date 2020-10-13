Пекин, , 04:32 — REGNUM Китай потребовал от США отказаться от поставок вооружений Тайваню и любых других военных связей с островом, по мнению КНР являющимся провинцией Китая. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба посольства Китая в Вашингтоне.

Как следует из заявления посольства, КНР призывает США соблюдать принцип одного Китая, а также «последовательно и твёрдо выступает против продажи американских вооружений Тайваню», имея «твёрдую решимость отстаивать свой суверенитет и безопасность».

По мнению китайской стороны, США должны «в полной мере признать крайне пагубный характер продажи оружия Тайваню» и прекратить с островом военные связи, которые могут «нанести серьёзный ущерб китайско-американским отношениям и не навредить миру и стабильности по обоим берегам Тайваньского пролива».

Напомним, что по информации источников агентства Reuters, Госдепартамент США уже выдал разрешение на выполнение трёх военных поставок Тайваню. Отмечается, что в их состав входят системы залпового огня HIMARS, крылатые ракеты воздушного базирования SLAM-ER и дополнительные блоки для истребителей F-16.

У Конгресса США есть месяц для принятия решения относительно этих поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты намерены продать Тайваню вооружения на сумму $7 млрд. По информации Financial Times, в рамках уже второй сделки (первая была в 2019 году) острову могут быть поставлены морские мины, крылатые ракеты наземного базирования и беспилотники.

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