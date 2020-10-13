Берлин, , 04:07 — REGNUM Германия хотела бы сохранить хорошие или хотя бы «разумные» отношения с Россией после инцидента с блогером Алексеем Навальным, заявил 12 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — сказал он.

По его словам, Берлин в последние годы приложил немало усилий, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой, а приоритетом он назвал торговлю и научный обмен.

Напомним, Германия и Франция на прошлой неделе призвали партнёров по ЕС присоединиться к санкциям против России из-за случившегося с Навальным. 12 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что страны ЕС введут санкции.

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