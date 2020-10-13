Панама, , 04:08 — REGNUM Панама с 12 октября открыла международное авиасообщение, отменённое в течение почти семи месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом управление гражданской авиации Панамы объявило на своей странице в социальной сети Twitter.

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«После семи месяцев необычайной командной работы мы возвращаемся в наши небеса, чтобы соединить мир, соблюдая все меры биобезопасности для защиты здоровья наших пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что из аэропортов страны ежедневно будут вылетать около 80 рейсов. Прибывающие в Панаму авиапассажиры должны будут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, где указаны результаты ПЦР-теста на SARS-CoV-2.

В настоящее время в Панаме зарегистрировано 120 313 случаев заражения коронавирусом. Умерли в стране 2502 человека с диагнозом COVID-19.

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