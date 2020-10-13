Каракас, , 03:50 — REGNUM В Венесуэле на месяц — до 12 ноября продлевается запрет на выполнение внутренних и международных авиарейсов, введённый из-за пандемии коронавируса в марте. Об этом Национальный институт гражданской авиации 12 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Национальный институт гражданской авиации… сообщает о продлении запрета на осуществление воздушных операций на 30 дней, с 12 октября до 12 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продлённый не месяц запрет не распространяется на грузовые, гуманитарные и почтовые.

В Боливарианской Республике к настоящему времени зарегистрировано 83 137 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли в стране 697 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» примут участие сын и старшая сестра президента Николаса Мадуро.

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