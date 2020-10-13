Токио, , 03:30 — REGNUM Рекордное время остаются вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в водах, которые Япония считает своими, корабли морской полиции Китая. Об этом со ссылкой на японскую береговую охрану 13 октября сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что два патрульных корабля китайской морской полиции, которые вошли в эти воды 11 октября, находятся там по настоящее время, игнорируют все требования сторожевых кораблей Японии покинуть эту зону.

По утверждению властей Японии, корабли КНР 11 октября попытались опасно приблизиться к находящемуся в этих водах японскому рыболовецкому судну.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с опасными действиями китайских патрульных кораблей у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао).

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