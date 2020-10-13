Приштина, , 03:39 — REGNUM В стремящемся в Евросоюз Косово, республике с преимущественно мусульманским населением, с понедельника 12 октября проходят мероприятия, приуроченные к «неделе гордости».

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что все маргинализированные группы косовского общества, в том числе и ЛГБТ+ сообщество, пользуется поддержкой и защитой государства по закону о защите от дискриминации. В знак поддержки сексуальных меньшинств на всех административных зданиях Косово был установлен радужный флаг.

Также в Приштине состоялся гей-парад. Правда, из-за пандемии COVID-19 участники парада ехали на машинах.

Участники парада призвали государственные институты Косово и сотрудников защиты правопорядка к решительным действиям, направленным на защиту жизни и прав представителей ЛГБТ+ сообщества.

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