Тегеран, , 11:32 — REGNUM 12 октября президент Ирана Хасан Рухани в отдельных посланиях королю Испании Филиппу VI и премьер-министру Педро Санчесу Пересу-Кастехону передал свои поздравления по случаю национального дня страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем послании королю Испании Рухани отметил, что Тегеран и Мадрид поддерживают тесные отношения на основе дружбы между двумя народами и укрепляют совместное сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

В своем послании Педро Санчесу он заявил, что развитие конструктивного взаимодействия с Испанией как важной страной ЕС на основе взаимного уважения является одним из приоритетных целей Исламской Республики.

Фиеста Насьональ де Эспанья — это национальный День Испании. Он проводится ежегодно 12 октября и является национальным праздником, посвящённым годовщине первого прибытия Христофора Колумба в Америку.