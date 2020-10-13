Тегеран, , 11:40 — REGNUM 12 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Азербайджан и Армению оставаться верными перемирию и возобновить переговоры в рамках международных норм и принципов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Он также призвал обе страны уважать территориальную целостность друг друга и покинуть оккупированные города.

«Иран неоднократно обращался с просьбой об урегулировании конфликта и призывал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе», — заявил Хатибзаде.

Официальный представитель министерства выразил сожаление в связи с нарушением режима прекращения огня между Баку и Ереваном, осудив ракетные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры, а также массовые убийства мирных жителей. Хатибзаде передал свои соболезнования семьям погибших.

Иранский дипломат заявил, что Иран готов содействовать процессу переговоров между Азербайджаном и Арменией для достижения устойчивого мира в регионе.