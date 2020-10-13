Тегеран, , 12:06 — REGNUM 11 октября старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи заявил, что Тегеран использует все свои силы для защиты угнетенного народа Йемена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран использует все свои силы и возможности, а также предпринимает соответственные меры для защиты угнетенного народа Йемена на международной арене посредством проведения многочисленных региональных и международных консультаций», — сказал Хаджи. Он также призвал урегулировать ситуацию в Йемене исключительно политическими средствами.

Саудовская Аравия с помощью девяти других арабских стран, за исключением Омана, с 26 марта 2015 года проводит массированные атаки на Йемен, чтобы вернуть власть ушедшему в отставку президенту страны и не допустить прихода к власти йеменских революционных сил.