Тегеран, , 12:11 — REGNUM 10 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании высоко оценил плодотворные переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Китае, заявив, что обе стороны отвергли односторонний подход властей США и их попытки установить однополярный мир. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Плодотворные переговоры прошли в китайском Тэнчуне с моим другом Ван И о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Китаем», — отметил иранский дипломат.

Он подчеркнул: «Отвергнув односторонность американских властей и попытки создать однополярный мир, договорились об укреплении наших связей, включая 25-летний план, региональное сотрудничество, сохранение СВПД и взаимодействие в области производства вакцин».

Зариф, возглавляющий высокопоставленную делегацию, прибыл в Китай, чтобы провести встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.