Приштина, 13 октября 2020, 03:09 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 12 октября провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили политическую ситуацию в Косово, а также дальнейшее углубление отношений между Косово и Грецией. Особое внимание было уделено вопросам экономического сотрудничества, диалогу между Сербией и Косово, а также процессу либерализации визового режима между Евросоюзом и Косово.
Стороны подтвердили готовность к углублению экономического сотрудничества в сфере энергетики.
Напомним, в тот же день депутат парламента Эллинской республики Андреас Патсиас договорился с главой МИД Косово Мелизой Харадинай-Стублой об учреждении межпарламентской группы дружбы Косово и Греции, а 9 октября глава МИД Греции Никос Дендиас провел встречу с первыми лицами Республики Косово.
Греция является одной из пяти стран Евросоюза, не признавших независимость Косово.
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