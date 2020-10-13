Приштина, , 03:09 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 12 октября провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили политическую ситуацию в Косово, а также дальнейшее углубление отношений между Косово и Грецией. Особое внимание было уделено вопросам экономического сотрудничества, диалогу между Сербией и Косово, а также процессу либерализации визового режима между Евросоюзом и Косово.

Стороны подтвердили готовность к углублению экономического сотрудничества в сфере энергетики.

Напомним, в тот же день депутат парламента Эллинской республики Андреас Патсиас договорился с главой МИД Косово Мелизой Харадинай-Стублой об учреждении межпарламентской группы дружбы Косово и Греции, а 9 октября глава МИД Греции Никос Дендиас провел встречу с первыми лицами Республики Косово.

Греция является одной из пяти стран Евросоюза, не признавших независимость Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Греции намерены углублять сотрудничество с непризнанным Косово