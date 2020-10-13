Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Все тесты президента США Дональда Трампа на коронавирус SARS-CoV-2 за последние несколько дней дали отрицательный результат. Об этом со ссылкой на служебную записку лечащего врача президента Шона Конли 12 октября сообщает пресс-служба администрации президента.

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«В ответ на ваш вопрос о последних тестах президента на COVID-19 я могу сообщить вам, что его тесты был отрицательными в течение нескольких дней подряд», — говорится в тексте документа, направленного врачом пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинэни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный инфекционист США — глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи подтвердил, что президента США Дональда Трампа выработался иммунитет к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, но, возможно, «на определённый срок».

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