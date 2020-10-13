Тирана, , 02:12 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 12 октября провел беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что разговор продлился час. Темой обсуждения стал прогресс Албании на пути подготовки к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Стороны также обсудили Большой план ЕС по инвестициям в Западные Балканы, а также дальнейшее развитие проекта Балканского мини-Шенгена, а также председательство Албании в ОБСЕ.

Напомним, в марте 2020 года Европейский совет принял решение о начале переговоров с Албанией, однако дата проведения первой межправительственной конференции в рамках переговоров до сих по не назначена, при этом шесть стран Евросоюза до сих пор высказывают претензии к предлагаемой Еврокомиссией повестке будущих переговоров, оттягивая их начало.

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